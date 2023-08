Alcaldía baja 20 por ciento la nómina, en lo que va del gobierno actual: alcalde

A valores de ahora, la nómina municipal habría bajado hasta 10 por ciento con personal que se jubiló y con personal de confianza que ya no fue contratado, nada más en lo que va de 2023, y en 2022 sucedió un fenómeno similar, aseguró el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos. En suma, la nómina habría bajado 20 por ciento.

Explico que él encontró que se acostumbraba en el ayuntamiento al reemplazo de los trabajadores uno por uno si había una falta definitiva o en su caso por cada trabajador jubilado.

"Se habían acostumbrado a sustituir uno por uno... yo he tratado de no hacerlo para despresurizar la nómina en general, pero yo me encontré una nómina muy abultada con más de 6 mil trabajadores y la presión sobre la nómina era una práctica que se venía dando en las últimas administraciones".

Recordó que cada jubilado era sustituido y el ayuntamiento actual no lo está haciendo.