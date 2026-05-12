Alcaldía de Villa de Pozos apoya credencialización

La Secretaría General de Villa de Pozos aclaró que, si bien la actualización y redistritación de credenciales de elector no es responsabilidad directa del gobierno municipal, existe contacto permanente con el Instituto Nacional Electoral (INE) para facilitar a las y los ciudadanos el acceso a estos trámites de camino al proceso electoral de 2027.

Se confirmó que una gran parte de los habitantes de esta demarcación aún cuenta con credenciales domiciliadas en la capital potosina, debido a que Villa de Pozos es un municipio de reciente creación.

Por ello, el gobierno poceño mantiene acercamientos y diálogo con el INE para acercar un módulo de atención en este municipio que permita la expedición y renovación de credenciales para votar, ya que, actualmente, el módulo más cercano para las y los residentes de Villa de Pozos se ubica en la avenida Ricardo B. Anaya, en territorio del municipio de la capital.

La Secretaría General externó su disposición y la de todo el gobierno municipal a colaborar con las autoridades electorales para acercar sus servicios a la población, siempre en apego a las competencias de cada instancia.

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Cualquier proceso de actualización masiva o modificación al padrón electoral será determinado y ejecutado por el INE conforme a sus propios lineamientos y tiempos oficiales.