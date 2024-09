Alcaldía no formaliza cancelación de servicio de agua de El Realito: RGC

Hasta ahora, el Interapas no ha entregado el documento donde formalice su solicitud para que ya no se le envíe agua de la presa El Realito y, por esa causa, es contradictorio que haya una queja de que no llega el agua de ese embalse, advirtió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Señaló que sólo están en espera de que el gobierno del Estado reciba un documento de notificación de que ya no se quiere el servicio de agua de la empresa El Realito, porque de manera oficial no se le ha solicitado la suspensión al Gobierno del Estado.

"¿Para qué se quejan de que no llega agua de El Realito, si ellos desde hace meses están diciendo que no quieren agua?".

Insistió en que hasta ahora lo que hay son declaraciones de que ya no se quiere el agua de la presa, pero no hay ningún documento que ampare la solicitud de retiro del servicio.

También consideró que ahorita ya no hay problema por la falta de distribución del agua, sino que más bien lo que ocurre es que hay inoperancia de la Interapas.

"No voy a contradecir al alcalde porque es mi amigo y es buena gente, y cada quien habla del lado del que está, pero ellos son los responsables de dar el servicio del agua".

Finalmente, comentó que ya se les avisó que si no quieren agua de la presa El Realito, entonces ya están esperando que se haga lo necesario para cancelar el servicio.