Alcaldía pagará deuda por comandancia para no perjudicar más finanzas: XNP

La alcaldía capitalina hará frente a la deuda de más de 20 millones de pesos heredado por el litigio del constructor del edificio de la Comandancia Centro de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal que ya en operaciones requirió de más obra, informó el alcalde de la capital Xavier Nava Palacios.

Aseguró que este caso será revisado si hay alguna acción que se pueda tomar el sentido defensa, pero si ya se llegó a la última instancia, entonces se hará frente a la obligación para no perjudicar a la hacienda pública.

Dijo que no se puede dejar de atender la demanda formulada por el constructor Jaime Ortega Colchado, porque entonces la propia alcaldía estaría lastimando más el erario.

Dijo que debería de haber consecuencias por las responsabilidades que contrajeron aquellos que no litigaron, que fallaron en la defensa o que simplemente no cumplieron con las obligaciones contraídas del pago de los servicios prestados, "porque eso significa no querer a la ciudad".

Dijo no creer que hubiera sido un vacío dejado para beneficiar al constructor, sino que se trata de un pendiente que no fue pagado por el Ayuntamiento de la Capital.

Informó que como el asunto relacionado con el constructor de la Comandancia Central de Seguridad Pública Municipal, de ese tipo hay diversos asuntos que tienen una naturaleza jurídica distinta.