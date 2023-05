Con la dirigencia del PAN no hay pleito, pero tampoco relación: Juan Francisco Aguilar

No existe conflicto o pleito con la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), presidida por Verónica Rodríguez Hernández, sino simplemente no existe una relación, aclaró Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado panista y ex dirigente estatal.

En entrevista, sentenció que la unidad al interior de Acción Nacional "la hace" la presidencia estatal, no solo un actor político como él en su condición de legislador. "Yo estoy para sumar si me llegarán a invitar".

"Conflictos no, simplemente no existen. No es buena, ni mala; no hay relación, no existe relación. No ha habido un conflicto o un pleito que haya tenido con la dirigencia, simplemente no existe una relación", exteriorizó.

Declaró que "lamentablemente" desconoce los planes de la dirigencia blanquiazul, pero no vela por la unidad, pues no existe un diálogo. Pese a ello, adelantó que apoyará al PAN como lo ha realizado hasta ahora.

"Sí soy de los que piensa algo diferente a la dirigencia, pero independientemente de eso, si no fuera por cuestiones de salud yo estaría presente en las ruedas de prensa y en todo (lo que realizó recientemente la dirigencia). Soy institucional", concluyó.