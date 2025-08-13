logo pulso
Alejandrina Cedillo exige renuncia del director de Comercio

Muestra inoperancia y falta de iniciativa durante los más de 9 meses que lleva en el cargo, señaló

Por Rolando Morales

Agosto 13, 2025 01:50 p.m.
A
Alejandrina Cedillo - Ángel de la Vega/ Foto: Especial

Alejandrina Cedillo - Ángel de la Vega/ Foto: Especial

La empresaria, Alejandrina Cedillo Campos, pidió la renuncia del actual director de Comercio en el ayuntamiento capitalino, Ángel de la Vega Pineda, debido a la falta de acción contra el comercio informal, reclamó.  

Mediante un escrito dirigido a los regidores que conforman la Comisión de Comercio y las autoridades municipales, la también comerciante del centro histórico, denunció la falta de efectividad en los operativos realizados por esa dependencia.

Existen -dijo- múltiples quejas entre los comerciantes establecidos por supuestas clausuras masivas. Si bien, reconoció que en algunos casos hace falta el papeleo correspondiente, es necesario implementar una estrategia y acuerdos con los locatarios antes que implementar una clausura que afecta al desarrollo económico de la capital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De igual forma, denunció la falta de atención y manejo con respecto a la presencia de comerciantes informales en el primer cuadro de la ciudad, así como el retiro de las estructuras usadas por los mismos.

Afirmó que se han llevado a cabo mesas de trabajo con las autoridades municipales para tratar estos temas, pero han resultado inoperantes en la práctica.

Cedillo Campos solicitó la renuncia del director y del subdirector Alejandro Polanco, por su inoperancia y falta de iniciativa durante los más de 9 meses que llevan en el cargo.

SLP

Rolando Morales

