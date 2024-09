Renuncia al PRI Alejandro Leal Tovías

El exdiputado local priista Alejandro Leal Tovías presentó su renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional, inconforme con la presunta amenaza de la dirigente estatal, Sara Rocha Medina, de iniciar su proceso de expulsión luego de que emitiera un voto favorable a la reforma judicial en la votación del viernes pasado.

En un mensaje en su cuenta de Facebook, el exsecretario general de gobierno en la pasada administración estatal, señaló que prefería adelantarse a la dirigente partidista, a la que señaló de estar enterada de su voto a favor de la reforma y de estar de acuerdo con su postura.

En su mensaje, Leal Tovías recordó que en su intervención, manifestó su reserva y preocupación sobre la reforma, pero también que optaba por darle un voto de confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum.

"Lo anterior fue notificado un día antes por mi persona en las oficinas del PRI San Luis Potosí, a la presidenta Sara Rocha Medina, la cual personalmente me afirmo estar de acuerdo con mi postura y que remitiría mi discurso al presidente nacional para su conocimiento", indica en el texto.

Luego, se entera de que Rocha Medina expresó su "indignación de la presidenta del PRI por la emisión de mi voto, asegurando que había iniciado con el Comité Nacional el proceso de mi expulsión del que ha sido mi partido por más de 40 años".

Indicó que había "decidido no esperar a la expulsión de mi partido y formalizar mi renuncia al PRI Oficial México, no sin antes agradecer a la Institución que impulso mi actuar político desde diferentes trincheras y a quienes me acompañaron en cada una de las enmiendas en las que tuve el honor de servir a San Luis Potosí".