Alerta administración del Jardín Escultórico de Xilitla sobre evento falso

El Jardín Escultórico Edward James, Las Pozas y la Fundación Pedro y Elena Hernández A.C., anunció a través de sus plataformas oficiales que el evento denominado @SURREAL que se difunde en redes sociales, no está ligado con este sitio, y que es falso que se celebrará al interior del mágico jardín.

"NO se realizará en coordinación con nosotros, ni se realizará dentro de nuestras instalaciones", informó la administración a los usuarios.

De acuerdo a la propaganda del festival llamado @SURREAL, se trata de una experiencia inmersiva con fechas para el 24 y 25 de abril del 2021 y se anuncia que tendrá lugar dentro del Jardín Escultórico de Edward James, lo cual es falso.

El evento organizado por la plataforma Inside APP Mx en Facebook promete "activar poderes internos, para aprender a llevar una vida llena de amor, alegría, felicidad y creatividad".

La administración del Jardín Escultórico exhorta a los visitantes a no dejarse engañar y no caer en este tipo de publicidad engañosa ya que este espacio no tiene relación alguna con este evento.