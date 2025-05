Aumentó un 10% actividad turística

Daniela Alejandra Alonso Barrón, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en San Luis Potosí, informó que durante la última temporada vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua se registró un incremento del 10 por ciento anual en las solicitudes y reservaciones de viajes.

“Sí fue un muy buen año, realmente a comparación del año pasado, este año se vio un poquito más lento en cuanto a lo que fueron las reservaciones. Sin embargo, actualmente hemos tenido viajeros que están buscando vacaciones de último momento”, así lo explicó.

Aseveró que los principales destinos para los potosinos que acudieron a las agencias durante esta última temporada fueron las zonas de playa, principalmente Puerto Vallarta y Cancún, así como la propia Huasteca Potosina. Mientras que a nivel internacional se registró una preferencia general hacia destinos de Europa.

En cuanto a las agencias de viaje “patito” como coloquialmente se conocen, afirmó que sí se han registrado casos en San Luis Potosí, así como casos de estafas, aunque determinaron que uno de los principales retos es exhortar al consumidor para denunciar esta situación ante las autoridades competentes.

“La realidad es que sí me han llegado notificaciones, sin embargo, hay gente que todavía no se anima a denunciarlas. Nada más llegan, nos dicen el reporte, nos comentan más o menos el estimado de cuánto han pagado con ellos, pero no se animan a hacer la denuncia. Y al final de cuentas también eso es algo que los perjudica a ellos, porque tanto que pierden el dinero y también a la vez las agencias, que las respaldamos en el sentido de poderles ofrecer a lo mejor alguna otra alternativa”.

Afirmó que si bien no se registraron casos durante la pasada temporada vacacional, es importante que las agencias de viaje cuenten con el Registro Nacional de Turismo, así como estar dado de alta en Hacienda, por lo que exhortó a los consumidores a solo acudir con agencias establecidas y que se encuentren afiliadas con cámaras empresariales.