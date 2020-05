Alertan de fuga en lago de los patos de Morales

El lago de los patos ubicado en el parque de Morales, lugar de esparcimiento para los potosinos continúa con irregularidades y señas evidentes de descuido; una enorme filtración de agua del estanque humedece la calle Arboledas que se encuentra a un costado del parque.

Vecinos del sector señalaron que la filtración tiene ya varias semanas, por lo que el agua recorre por lo menos una calle.

"Esperábamos que las autoridades vinieran a repararla, pero no han hecho nada, no se si no se hayan percatado del desperfecto o de plano les vale, pero es muy triste que el tradicional lago de los patos este en medio de tanto descuido, entendemos que la prioridad es abatir el Covid, pero no se debe de descuidar este tipo de espacios", reprochó Braulio López quien vive por la zona.

Los entrevistados, comentaron que de momento la filtración es pequeña, pero temen que la presión del agua provoque que el daño se incremente en pocos días.