Alista Comercio permisos para vender pirotecnia

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí alista el proceso para la autorización de permisos para la venta de pirotecnia, el cual dará inicio la próxima semana, informó su titular, Ángel de la Vega Pineda.

Si bien el funcionario no especificó el número de permisos señaló que ya se cuenta con un padrón de personas interesadas en solicitar este tipo de permisos; sin embargo, adelantó que el número de autorizaciones será menor al otorgado el año pasado, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad y el control de esta actividad durante la temporada decembrina.

De la Vega Pineda explicó que, previo a la entrega de los permisos, se pondrá en marcha un proceso de capacitación obligatoria, además del cumplimiento de un protocolo estricto que incluye lineamientos establecidos tanto por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como por Protección Civil.

Añadió que la venta de pirotecnia solo podrá realizarse por personas que cuenten con los permisos correspondientes, incluidos los emitidos por la Sedena para el manejo de este tipo de productos. Asimismo, indicó que se implementarán operativos permanentes para inhibir la venta clandestina, particularmente en zonas donde tradicionalmente se registra la presencia de vendedores conocidos como "chacarros".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, el titular de Comercio subrayó que estos operativos se mantendrán de manera constante, como se ha hecho en años anteriores, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y prevenir incidentes relacionados con el uso y comercialización de pirotecnia.