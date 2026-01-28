Alista JEC licitaciones para este año 2026

La Junta Estatal de Caminos (JEC) se encuentra en la fase previa para poner en marcha los procesos de licitación correspondientes a 2026, los cuales podrían iniciar durante el mes de febrero, una vez concluida la integración administrativa de los proyectos programados para este año.

El titular de la dependencia, José Francisco Reyes Novelo, señaló que para el presente ejercicio se tiene contemplada la realización de alrededor de 16 licitaciones públicas, aunque precisó que hasta el momento no se ha emitido ninguna convocatoria, debido a que las obras ejecutadas en 2025 ya quedaron cerradas tanto en el aspecto documental como en el constructivo.

Respecto a posibles proyectos especiales, el funcionario explicó que la Junta Estatal de Caminos, mantiene como prioridad la atención de accesos carreteros, particularmente en zonas de alta afluencia y en rutas que conducen a distintos puntos de interés del estado.

En el caso de los parajes turísticos, indicó que la JEC será responsable de los trabajos relacionados con carreteras y señalización, mientras que las intervenciones de obra civil, como la rehabilitación o adecuación de entradas, corresponderán a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), conforme a la planeación establecida por el Gobierno del Estado.

Reyes Novelo destacó que estas acciones buscan mejorar la conectividad y seguridad vial, además de fortalecer la infraestructura de acceso en regiones con potencial turístico y económico para San Luis Potosí.