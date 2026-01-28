Alista Pozos, 1er. torneo abierto de Cubo Rubik

A pocos días de que se lleve a cabo el 1er Abierto de Cubos Rubik Villa de Pozos 2026, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, se encuentra listo para recibir a las y los participantes en esta competencia que se realizará este sábado 31 de enero, con el objetivo de fomentar la sana convivencia y el desarrollo de habilidades mentales.

El titular del área, José de Jesús Espinosa Ortiz detalló que la competencia tendrá lugar a partir de la 13:00 horas en el Jardín Principal de Villa de Pozos, donde se espera la participación de competidores locales y de la región, consolidando este espacio como un punto de encuentro recreativo y formativo para la comunidad.

El torneo contará con las categorías Sub 13, Sub 17 y Libre, además de diversas actividades complementarias como premios en efectivo, intercambio de cubos, clases y venta de artículos especializados, lo que lo convierte en un evento familiar y de acceso abierto.

Para mayor información sobre el evento y el proceso de inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 444 222 17 77, donde se les brindará atención y orientación oportuna. Asimismo, se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal de Villa de Pozos.

