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Alistan un nuevo aumento salarial para municipales

Por Rolando Morales

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
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Alistan un nuevo aumento salarial para municipales

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, anunció que el Ayuntamiento de San Luis Potosí prepara un incremento salarial para los policías municipales, al asegurar que actualmente el sueldo base de los elementos ya se encuentra por encima del mínimo establecido recientemente en la nueva legislación local en materia de remuneraciones policiales.

El funcionario explicó que actualmente un policía raso de la corporación capitalina percibe alrededor de 14 mil 600 pesos mensuales, cifra que incrementa conforme ascienden de rango dentro de la corporación. Indicó que mandos operativos alcanzan ingresos de entre 36 mil y 38 mil pesos mensuales.

Villa Gutiérrez adelantó que será el alcalde quien anuncie formalmente el nuevo ajuste salarial, el cual formará parte de la estrategia para fortalecer las condiciones laborales y atraer nuevos perfiles a la policía municipal.

Señaló que uno de los principales retos a nivel nacional es el reclutamiento de policías, por lo que el gobierno capitalino busca ofrecer estabilidad laboral mediante contratos permanentes y no renovaciones temporales cada 30 días, además de incentivos económicos adicionales.

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En ese sentido, destacó que igual se entregan estímulos de hasta 50 mil pesos a los elementos que realizan acciones destacadas más allá de sus funciones cotidianas.

El secretario también informó que el próximo 15 de junio iniciará una nueva generación de formación policial en la Academia Municipal, con la meta de incorporar 200 nuevos elementos. Precisó que actualmente alrededor de 400 personas han entregado documentación para participar en el proceso de reclutamiento, aunque todavía deben superar los filtros y exámenes de control de confianza.

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