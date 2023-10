“Alito Moreno no es proclive a la democracia”

¡El resolutivo del Tribunal Electoral del Estado que regresa a la Comisión de Justicia Partidaria las impugnaciones a la convocatoria en la que Sara Rocha Medina resultó electa presidente del PRI, deja el estado de indefensión a los promotores, aseguró la militante del partido tricolor, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez.

Dijo que finalmente los litigios en el tribunal electoral se generaron porque la Comisión de Justicia Partidaria no dio respuesta.

“En la visita del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en una actitud a todas luces autoritaria, dijo que en caso de que el proceso se cayera él tiene la facultad de nombrar a Sara Rocha en el cargo de delegada en funciones de presidente. Al final del día eso es lo que hará”, señaló.

Precisó que el estado de indefensión es mayor si se considera que el propio dirigente nacional es un personaje con poca apertura y apuesta por procesos que no son transparentes y tampoco democráticos, y eso es un indicador de que habrá maneras de estar atentos para ver qué dice el órgano de justicia partidaria.

Dijo que hay desánimo porque el propio dirigente nacional dice que el PRI de San Luis es el PRI de Alejandro Moreno y es difícil esperar algo de las instancias a nivel federal que dependen directamente de él.

“La resolución del tribunal en la que otorga la razón de que las cosas no están bien, no le interesa porque Alejandro Moreno es un personaje que no es proclive a la democracia, ni a la transparencia ni a los procesos justos”, concluyó.