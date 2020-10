ALT: lo importante es evitar otras matanzas

"No importa si los muertos se contabilizan en San Luis o en Zacatecas; lo importante es que nos coordinemos mejor para evitar más hechos delictivos similares", respondió el secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, al hecho de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) incluyera en la estadística potosina a 13 ejecutados en el estado vecino.

En su opinión, "los muertos son de Zacatecas", pero dejó en claro que "el tema no es que se cuenten aquí o no se cuenten. El tema es cómo poder blindar las fronteras y cómo evitar homicidios, cómo evitar que más personas mueran en este tipo de condiciones. Pero la verdad es que fueron ejecutadas en Zacatecas, no en San Luis Potosí".

Informó que esta misma semana, el jueves, concretamente, se realizará una segunda reunión de las mesas de Seguridad y Paz de ambas entidades para seguir afinando la coordinación frente al delito. Dicha reunión, dijo, será presidida por los gobernadores de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, y de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.

"No es que las autoridades de ambos estados seamos responsables de los muertos, sino más bien que debemos ser responsables de la seguridad de las y los ciudadanos que habitan en estos dos territorios", concluyó el funcionario.