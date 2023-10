Preocupa a AA que jóvenes no reconozcan problemas de alcoholismo

La comunidad de ayuda Alcohólicos Anónimos (AA), expreso la preocupación sobre el la problemática de alcoholismo en menores de edad, pues podrían no estar acudiendo a recibir ayuda.

De acuerdo con los datos de una encuesta realizada al interior de la comunidad AA en México, el 1.7 por ciento de las personas que acuden regularmente a las sesiones son menores de 21 años, situación que desde su percepción refleja que la mayoría de los jóvenes que tiene problemas de alcoholismo podría no estarse atendiendo.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 (Ensanut 2020) realizada por el Inegi, el 5.5 % de los adolescentes reportó haber consumido alcohol en exceso en al menos una ocasión en los 30 días previos a la encuesta (7.3 % de los hombres, 3.6 % de las mujeres).

"Nada me ayudó, ni la religió, ni la psiquiatría ni la psicología"

Roberto lleva la mitad de su vida acudiendo a sesiones de AA, comenzó a beber desde los 16 años y desde entonces, señala, supo que tenía un problema pero no lo quería enfrentar.

"Provengo de una familia y un padre alcohólico y esto me genera una predisposición en mi cuerpo que me hace más susceptible (...) no veía las consecuencias de mi consumo y no veía a donde iba a parar, no sabía que me podía convertir en alcohólico, si me lo hubieran dicho no me hubiera importado porque creí que no me iba a pasar", detalla.

Apunta que notó su problema con el alcohol cuando se encontró con un folleto de AA "empiezo a ver las preguntas del autodiagnóstico que son 17, e ir contestando cómo pierdo el tiempo para estudiar en irme a alcoholizar, el dinero que es para las colegiaturas, las pintas".

A partir de ese golpe de realidad, Roberto entró a AA y a partir de ahí considera que su vida cambió.

"Empezar a hacerlos mis compañeros y luego mis amigos de camino y de fraternidad, nunca se me hizo aburrido, nunca se me hizo tedioso (...) no sé qué sería de mí si no hubiera conocido AA (...) Nada me ayudó, ni la religión, ni la psiquiatría, ni la psicología; el tiempo que dedicaba a beber, ahora lo dedico a dejar de beber".

AA congrega a 900 potosinos en la capital

Juan Carlos, delegado a la Conferencia LVII-LVIII de AA informó que, tan solo en la capital potosina, la comunidad suma 900 personas de las cuales la mayoría son hombres y un porcentaje mínimo es de jóvenes y/o adolescentes.

Por ello anunció una serie de actividades a realizar del 18 al 24 de septiembre dentro de la 11a Semana de la Juventud de Alcohólicos Anónimos. El evento se realizará en el Hotel María Cristina, ubicado en el Centro Histórico.

A su vez René Contreras Flores, director del Instituto Temazcalli, revelo que existe una problemática de adicciones en las personas jóvenes y adolescentes pues el 75 por ciento de las atenciones que brinda son para este sector de la población.