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Alta afluencia turística en parajes de SLP durante puente

Tamúl, Xilitla y Real de Catorce destacan.

Por Redacción

Marzo 15, 2026 03:00 p.m.
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Alta afluencia turística en parajes de SLP durante puente

Durante el fin de semana largo, diversos destinos turísticos de San Luis Potosí registraron una importante presencia de visitantes, principalmente en parajes naturales y Pueblos Mágicos de las cuatro regiones del estado.

Entre los sitios con mayor afluencia destacan los embarcaderos de la Cascada de Tamúl, en el municipio de Aquismón; el Jardín Surrealista de Edward James, en Xilitla; y el Pueblo Mágico de Real de Catorce. También se reportó movimiento constante de turistas en La Media Luna, en Rioverde, así como en la cascada El Meco, en el municipio de El Naranjo.

Perspectivas para la temporada de Semana Santa

De acuerdo con autoridades estatales, este flujo de visitantes representa un anticipo favorable rumbo a la temporada vacacional de Semana Santa, considerada la más importante del año para el sector turístico.

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Indicaron que, con base en estimaciones preliminares del sector, se espera que la ocupación hotelera y la derrama económica superen los registros del mismo periodo del año anterior, debido al aumento de visitantes provenientes de distintos estados del país e incluso del extranjero.

Autoridades atribuyeron este comportamiento a la promoción de los destinos turísticos del estado y a los indicadores de seguridad dados a conocer recientemente a nivel federal, los cuales, señalaron, han contribuido a fortalecer la confianza de los visitantes.

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