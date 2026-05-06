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Altas temperaturas impactarían en la producción del campo

Por Flor Martínez

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
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Altas temperaturas impactarían en la producción del campo

Productores de distintos ejidos de Soledad de Graciano Sánchez, confían en que las altas temperaturas no impacten de manera severa al campo este año, ya que advierten que la falta de lluvias reduce la producción tanto de forraje como de hortalizas. 

De acuerdo con agricultores de los ejidos El Zapote y Soledad, indicaron que siembran durante todo el año cultivos como avena, sorgo y alfalfa; sin embargo, el desarrollo del forraje depende en gran medida del agua proveniente de los canales de riego. 

Señalan que en las últimas semanas el intenso calor ha afectado la tierra al disminuir la humedad necesaria para el crecimiento de los cultivos. 

"Ya el agua de los canales no lleva tanta presión como en otros años; esperamos que para el día 15 de este mes lleguen las primeras lluvias y que se mantengan durante junio", expresaron. 

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En el caso de los productores de vegetales y hortalizas, aunque utilizan agua de pozo y sistemas de riego por goteo, también enfrentan complicaciones durante la temporada de estiaje

Explican que la baja humedad del suelo incrementa la cantidad de agua requerida, lo que a su vez eleva los costos de energía eléctrica por el bombeo. 

Finalmente, los agricultores manifestaron su preocupación ante la proliferación de plagas durante la temporada de calor, lo que los obliga a implementar medidas preventivas adicionales para proteger sus cultivos.

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