Alto a la violencia, mejor regalo de a las madres: Arquidiócesis

El mejor regalo para las madres potosinas este 10 de mayo, sería que se acabara "esta ola de violencia" y garantizar que sus hijos están seguros, dijo Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Agregó que las mamás no buscan recibir obsequios o beneficiarse, sino saber que sus hijos se encuentran bien, seguros, a salvo y en paz.

"Yo creo que el mejor regalo que le podríamos hacer a una mamá, es el saber que sus hijos están seguros. La mamá no quiere nada para sí. La mamá no es egoísta, la mamá no quiere regalos para su uso personal".