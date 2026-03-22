Alza de salarios a los policias evita corrupción

El Concejo Municipal de Villa de Pozos aprobó la iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo del Estado, para que los policías municipales perciban un sueldo mejor. Se espera con esta medida, que los agentes eviten incurrir en actos de corrupción que afecten, principalmente, a las y los ciudadanos del nuevo municipio. Al respecto, la concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas consideró que la iniciativa "es congruente con el esfuerzo que ha realizado este Consejo Municipal para mejorar las condiciones de sus elementos policiacos, no solo en el aspecto salarial, sino también en su bienestar y desarrollo profesional".

Recordó que, al respaldar la iniciativa del Ejecutivo del Estado, Pozos se convirtió en el segundo municipio con policías mejor remunerados después de la capital.