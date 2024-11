Alza de tarifa de agua sólo aplica en servicio industrial y comercial

El agua potable aumentará únicamente al servicio industrial y comercial, pero a los usuarios domésticos no les aplicará un incremento, aseguró el presidente de la junta de gobierno del Interapas, Enrique Galindo Ceballos.

En forma adicional, está propuesto para que en los próximos días, si el Congreso del Estado así lo determina, aplique un programa de descuentos para usuarios morosos tanto de los servicios domésticos como el comercial, con el fin de que todos se regularicen en sus pendientes de cobertura de pagos de agua potable.

La propuesta de descuentos ocurre justo cuando el sector comercial tiene una cartera vencida de 120 millones de pesos con el Interapas.

Explicó que la propuesta de aplicación de aumentos para la industria y el comercio fue avalada por los tres alcaldes integrantes del organismo operador.

Tampoco hay incremento del agua a ninguna institución pública, es decir escuelas, hospitales y oficinas públicas. “Recuerdo que las escuelas son las que sufren principalmente en ese sentido, por el costo del servicio del agua”, sostuvo.

Dijo que la idea es que todas las escuelas tengan las condiciones dadas para que se pongan al corriente en el pago del agua y cuenten con el servicio.

Recordó que será propuesto al Congreso del Estado un programa de descuentos, sobre todo porque con la falta de agua producto de la crisis hídrica no había servicio y hubo gente que se atrasó en los pagos porque no cumplía con sus arreglos, y les concedió razón, pero recordó que se tiene que pagar como todos lo hacen.

Entonces no es que hubiera deficiencia simplemente no había agua “y entonces eso provocó que el ciudadano no pagara el agua era un círculo vicioso por esa crisis”. Agregó que ahora de lo que se trata es de poner a funcionar bien el sistema financiero, y por esa causa serán planteados los descuentos.