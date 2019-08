Amanece Plaza del Carmen llena de basura

Las escalinatas del Teatro de la Paz y sus alrededores lucen totalmente sucios, reportaron ciudadanos que a temprana hora transitaban por la zona, quienes aseguraron que el punto luce totalmente descuidado por parte de la autoridad municipal.

Señalaron que la suciedad en dicha zona es contante, sobre todo luego de un domingo familiar en el que los potosinos aprovechan para convivir con sus familias.

"Vienen niños comen papitas, paletas, algodones, y también los adultos, y todos los desechos los dejan aquí, desafortunadamente no hay cultura por parte de los ciudadanos, pero tampoco por parte de las autoridades municipales que no se preocupan por limpiar las plazas", señaló Ivette.

Raúl, quien también se encontraba en la zona, lamentó que las autoridades municipales no limpien una de las plazas más emblemáticas de San Luis Potosí, sobre todo en época de vacaciones.

"Están preocupados por todo y no hacen nada, no limpian, no tapan baches, no hacen obra, ya nos cansamos de que les echen culpas a otras administraciones y nosotros sigamos viendo las calles y los espacios públicos de nuestra capital totalmente descuidados y sucios", manifestó.

Los potosinos solicitaron a las autoridades municipales tomar cartas en el asunto y limpiar los espacios.