Ambudog ofrecerá consultas gratuitas

Esta semana, residentes de cinco fraccionamiento diferentes de Soledad podrán acceder a consultas veterinarias, desparasitación y vacunas para sus mascotas mediante Ambudog, servicio gratuito de salud animal que, el año pasado, otorgó poco más de dos mil 600 atenciones a perros y gatos en todo el municipio.

El personal especializado de Ambudog diseña una ruta semanal que, de lunes a viernes y en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, visita diversos sectores de Soledad para ofrecer consulta veterinaria, desparasitaciones o completar el cuadro de vacunas que cada especie animal requiere.

Ayer lunes, el equipo estuvo en la Plaza "Carmenchu Vilet" de la primera sección de Hogares Ferrocarrileros. Hoy estará en la Unidad Deportiva de Hacienda de las Cruces, en calle Las Cruces 160.

Mañana miércoles tocará el turno al sector de Los Cactus (avenida Los Catus 1019, casa verde) y el jueves al sector de Los Gómez perteneciente a Soledad, en la primaria ubicada en calle Laredo número 9.

Finalmente, el viernes Ambudog ofrecerá sus servicios cerca del templo del fraccionamiento Real Providencia, en la avenida del mismo nombre. El gobierno municipal busca, de esta forma, promover la salud y el cuidado responsable de las mascotas.