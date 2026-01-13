logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ambudog ofrecerá consultas gratuitas

Por Leonel Mora

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Ambudog ofrecerá consultas gratuitas

Esta semana, residentes de cinco fraccionamiento diferentes de Soledad podrán acceder a consultas veterinarias, desparasitación y vacunas para sus mascotas mediante Ambudog, servicio gratuito de salud animal que, el año pasado, otorgó poco más de dos mil 600 atenciones a perros y gatos en todo el municipio.

El personal especializado de Ambudog diseña una ruta semanal que, de lunes a viernes y en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, visita diversos sectores de Soledad para ofrecer consulta veterinaria, desparasitaciones o completar el cuadro de vacunas que cada especie animal requiere.

Ayer lunes, el equipo estuvo en la Plaza "Carmenchu Vilet" de la primera sección de Hogares Ferrocarrileros. Hoy estará en la Unidad Deportiva de Hacienda de las Cruces, en calle Las Cruces 160.

Mañana miércoles tocará el turno al sector de Los Cactus (avenida Los Catus 1019, casa verde) y el jueves al sector de Los Gómez perteneciente a Soledad, en la primaria ubicada en calle Laredo número 9.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, el viernes Ambudog ofrecerá sus servicios cerca del templo del fraccionamiento Real Providencia, en la avenida del mismo nombre. El gobierno municipal busca, de esta forma, promover la salud y el cuidado responsable de las mascotas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Interapas nombra encargado de despacho
    Interapas nombra encargado de despacho

    Interapas nombra encargado de despacho

    SLP

    Redacción

    Arturo Jaimez Núñez al frente del organismo

    Veta Gallardo la Ley Gobernadora
    Veta Gallardo la Ley Gobernadora

    Veta Gallardo la Ley Gobernadora

    SLP

    Redacción

    El Ejecutivo estatal decidió no promulgar la reforma electoral que obligaba a postular solo mujeres a la gubernatura en 2027.

    Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP
    Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP

    Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP

    SLP

    Pulso Online

    El Gobierno Estatal de San Luis Potosí brinda apoyo económico a la UASLP mediante un préstamo de 100 millones de pesos

    FGESLP advierte sobre fraudes en venta de vehículos en redes sociales
    FGESLP advierte sobre fraudes en venta de vehículos en redes sociales

    FGESLP advierte sobre fraudes en venta de vehículos en redes sociales

    SLP

    Redacción

    Se pide a la ciudadanía revisar documentación y números de serie antes de adquirir un auto