Amenaza de tiroteo en CBTis 121 resultó falsa

En redes sociales circularon imágenes con supuestas amenazas de un tiroteo en el CBTis 121 y por ello la dirección de Educación Municipal de Soledad, señaló que el caso está relacionado con un reto viral de Internet, que afortunadamente no pasó a mayores.

Reto viral y acciones de la autoridad

Velia Guadalupe Castro Granja, directora del área, sostuvo que aunque ya se implementan acciones preventivas en instituciones educativas, explicó que los mensajes comenzaron hace aproximadamente dos semanas como parte de una tendencia surgida en Estados Unidos.

Ante ello, confirmó que la persona responsable de difundir los mensajes ya fue identificada y el caso quedó en manos de las autoridades del propio plantel. Además, se contó con la intervención de la Guardia Civil Municipal, sin que se registraran incidentes mayores.

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Coordinación institucional y llamado a padres

En ese sentido, indicó que la dependencia municipal inició coordinación con la Guardia Civil Estatal, particularmente en temas de tecnología, con el objetivo de generar conciencia entre los estudiantes sobre el uso responsable de redes sociales y las consecuencias de difundir información falsa o alarmante.

Asimismo, dijo que se hizo un llamado a madres y padres de familia para involucrarse más en la supervisión de sus hijos, recomendando revisar tanto sus mochilas como el contenido que consumen en internet.

La funcionaria además consideró importante la posibilidad de que, al momento de la inscripción, los padres firmen un consentimiento que permita la revisión de útiles escolares dentro de los planteles.