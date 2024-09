Propuesta de AMLO para elección de ministros en México

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- En su sexto y último informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes votar a mano alzada sobre si la elección de jueces, magistrados y ministros debe estar a cargo de la ciudadanía, ante la reforma al Poder Judicial.

En el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador organizó una "consulta" para saber la opinión de los asistentes sobre la reforma judicial.

"Aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque, como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto. Y no podríamos vivir tan aburridos.

"A ver, ¿Ustedes qué prefieren, que a los ministros los elija el Presidente y los senadores, o que los elija el pueblo?", preguntó López Obrador.

"¡El pueblo!", gritaron algunos de los asistentes.

"Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta, de esas que hacía Massive Caller para autoengañarse. Entonces para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos.

"A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija, y a los jueces, el Presidente y los senadores, que levanten la mano", dijo López Obrador ante abucheos de los asistentes contra el Poder Judicial.

"Pues no veo a nadie", expresó desde el templete el titular del Ejecutivo federal.

Al preguntar por abstenciones o si es mejor que los elija la ciudadanía, los asistentes levantaron la mano y lanzaron gritos de "¡Sí!".

"Esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo", refirió el presidente López Obrador.