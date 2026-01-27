Amparo frena rehabilitación de parque Morales: Seduvop

El colapso de un quiosco antiguo en el Parque Juan H. Sánchez, ocurrido la tarde del domingo 25 de enero y que dejó lesionado a un menor de aproximadamente 10 años, volvió a poner en el centro del debate la parálisis del proyecto de rehabilitación de este espacio emblemático de la capital potosina.

El incidente se registró cuando una pelota impactó accidentalmente contra la estructura del quiosco, cuyo techo de ladrillo en forma de domo presentaba un evidente deterioro. Tras el golpe, la techumbre se vino abajo y cayó sobre el menor.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Leticia Vargas Tinajero, confirmó que el proyecto integral de rehabilitación del Parque de Morales permanece detenido debido a un amparo definitivo promovido por la asociación civil Cambio de Ruta, el cual, fue concedido desde 2024 y mantiene suspendidas las obras.

"Sí traíamos contemplado hacer nuevos quiosquitos, pero en ese tema en específico no se había realizado ninguna acción justamente por el amparo", explicó la funcionaria estatal, al precisar que la dependencia tenía previsto intervenir este tipo de estructuras dentro del plan de renovación del parque.

Vargas Tinajero señaló que, tras la suspensión judicial, el Gobierno del Estado interpuso un recurso de revisión, el cual aún no ha sido resuelto por el juzgado correspondiente. "Todavía estamos en espera de que el juzgado nos diga el resultado del recurso que nosotros apelamos", indicó.

Cuestionada sobre si el proyecto será abandonado ante la falta de una fecha definida para la resolución legal, la titular de Seduvop fue enfática al señalar que la intención es continuar.

"Claro que no se deja el proyecto. Estamos a la espera de una respuesta favorable para poder seguir", afirmó, aunque reconoció que por el momento no existe un plazo estimado para que se destrabe el proceso jurídico.

El amparo que mantiene paralizada la rehabilitación del Parque de Morales se sustenta, entre otros puntos, en la falta de una consulta ciudadana y en posibles riesgos ambientales, lo que ha impedido cualquier intervención mayor, incluso en zonas con infraestructura visiblemente deteriorada.

Mientras tanto, el accidente del fin de semana dejó en evidencia los riesgos que persisten en uno de los parques más concurridos de la ciudad.