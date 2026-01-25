Ampliación de carretera de Vanegas espera presupuesto

Tráileres de carga y automóviles particulares comparten a diario una carretera estrecha y deteriorada entre Vanegas y Cedral. Es una vía que, de acuerdo con el propio gobierno municipal, ya no da para más. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Vanegas, impulsa la ampliación de un carril en un tramo de hasta 25 kilómetros, una obra que podría costar alrededor de 200 millones de pesos, aunque todavía no tiene financiamiento definido.

El presidente municipal, Gerónimo García Ruiz, reconoció que la carretera "ya se acabó" y que el proyecto es urgente debido al volumen de vehículos que la transitan, en particular tráileres de carga. La intervención se concentraría en el tramo que va directo a la cabecera municipal de Vanegas, con la intención de reducir accidentes y agilizar los tiempos de traslado.

Para concretar la obra, el municipio busca un esquema de colaboración entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal, la empresa privada Proteína Animal (PROAN) y recursos municipales. Aunque el monto estimado asciende a unos 200 millones de pesos, aún no se ha definido cuánto aportará cada una de las partes. El alcalde afirmó que, en caso de ser necesario, el Ayuntamiento también contribuiría económicamente.

La ampliación de esta vía no es un planteamiento reciente. Desde octubre pasado, el edil había anunciado que para el ejercicio 2026 se proyecta la ampliación de la carretera federal número 62, que conecta a Vanegas con Cedral. En ese momento, informó que personal del ramo 33 trabajaba en la conclusión del proyecto ejecutivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según lo expuesto, el documento será entregado de forma actualizada y con los permisos correspondientes ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tanto a nivel estatal como federal, para su aprobación.

Mientras tanto, la carretera continúa operando en las mismas condiciones, pese a ser un paso obligado para miles de personas que se dirigen a destinos como Real de Catorce y San Tiburcio, Zacatecas.