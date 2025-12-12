logo pulso
Ampliarán a 12 hectáreas el balneario Splash

Por Rubén Pacheco

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Ampliarán a 12 hectáreas el balneario Splash

Dentro de las novedades de la renovación en el 2026 del parque acuático Splash, se considera un crecimiento considerable de la superficie, al pasar de cinco a 12 hectáreas, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Aunado a precisar que se modificará el nombre del lugar, refirió que la reparación integral del complejo de diversión también aumentará de dos a 10 toboganes. "Esos dos toboganes no sirven para nada, se van a quitar, porque ya se estaban pudriendo con el sol".

"Estamos planteando tener suficiente personal, porque el parque se va extender. Va a ser un parque muy grande, entonces sí necesitamos reforzar con mínimo 50 salvavidas y otro tipo de personas que van a estar trabajando en el parque", señaló.

Adelantó que, si bien la primera semana de apertura en Semana Santa el servicio de diversión será gratuito, posteriormente tendrá una cuota de recuperación simbólica de alrededor de 200 pesos por niño.

Reconoció que el Gobierno del Estado buscó que una empresa especializada en centros acuáticos que lo operara, sin embargo, no surgieron propuestas formales de los empresarios y "ya no podemos esperar"

"Lo que antes era el Splash, ahora tendrá un nuevo nombre. Tendrá una nueva sensación, una nueva imagen y sobre todo, bueno, que se cambió porque el Splash medía cinco hectáreas", concluyó.

