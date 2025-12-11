logo pulso
SLP

Conceden amparo que frena elección en Facultad de Derecho

Un grupo de académicos se inconformó por haber sido excluido del proceso para nuevo director o directora

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 11, 2025 03:57 p.m.
A
Conceden amparo que frena elección en Facultad de Derecho

Un juez federal concedió una suspensión provisional que impide a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) nombrar a la nueva persona titular de la Dirección de la Facultad de Derecho, luego de que un grupo de académicos presentó un amparo en el que acusa haber sido excluido del proceso de selección.

La resolución, dictada en el incidente 1848/2025-VII, establece que la Universidad no podrá realizar ninguna designación hasta que se resuelva la suspensión definitiva. El juez señaló que la medida se concede por la exclusión reportada en la sesión extraordinaria del 17 de noviembre de 2025, y ordenó que la restricción tenga efecto inmediato.

La decisión judicial ocurre mientras la Rectoría mantiene la misma terna que el Consejo Directivo Universitario (CDU) ya había rechazado previamente. Los nombres reiterados son Luz María Lastras Martínez, Georgina González Cázares y Jesús Javier Delgado Sam, propuesta que generó inconformidades dentro del plantel.

Las objeciones incluyen señalamientos sobre la integración de la terna y sobre irregularidades en documentos presentados ante el Consejo Directivo, como un oficio de respaldo con firmas repetidas. Estos hechos llevaron a suspender la votación inicial y a devolver los expedientes al Consejo Técnico de la Facultad.

Con la suspensión vigente, el proceso de nombramiento permanecerá detenido hasta que el juez determine si la medida se mantiene o se revierte, en un ambiente de división interna y cuestionamientos al procedimiento universitario.

Zermeño advierte: si no hay elección en Derecho, él presentará terna

La CDU sesionará el miércoles, donde el rector de la UASLP espera que se defina la dirección de la Facultad

