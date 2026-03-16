Ampliarían el puente peatonal de S. Nava Mtz.

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento trabaja en un proyecto para modernizar el puente peatonal ubicado sobre la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura de la Clínica 45 del IMSS, con el fin de mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad para los peatones.

El edil señaló que ya se encuentra en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí (Implan) para desarrollar el proyecto ejecutivo, el cual contempla ampliar la estructura del puente y dotarlo de un elevador que facilite su uso para personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con movilidad reducida.

"Sí creo que necesita tener elevador y también modernizarse; incluso hacerlo más ancho", indicó el presidente municipal al referirse a la intervención planteada para este cruce, uno de los más transitados de la ciudad.

De acuerdo con Galindo Ceballos, el proyecto tendría una inversión estimada de entre 10 y 12 millones de pesos y la intención es que pueda ejecutarse durante el presente año, una vez que el proyecto técnico quede concluido.

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El alcalde aclaró que el Cabildo ya definió que los recursos que eventualmente se obtengan de la subasta de predios municipales deberán destinarse exclusivamente a obra pública previamente autorizada.