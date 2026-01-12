Ampliarían padrón de programas sociales

Frente al encarecimiento generalizado de diversos productos de consumo durante el inicio de 2026, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) realiza una revisión de los costos de los insumos que integran sus programas de apoyo, con el objetivo de garantizar su viabilidad sin afectar a las familias beneficiarias.

La titular de la dependencia, María del Rosario Martínez Galarza, explicó que actualmente los programas sociales consideran 25 productos, aunque se analiza la posibilidad de ampliar el padrón hasta 28, principalmente con artículos de limpieza, situación que se revisa dentro del proceso de licitación en curso.

Detalló que este análisis permite valorar el impacto presupuestal que podría generar la incorporación de nuevos insumos, en un contexto donde el alza de precios ha alcanzado a productos de uso cotidiano. No obstante, subrayó que hasta el momento no se han autorizado incrementos en los precios de los artículos incluidos en los apoyos, ya que desde el año pasado se establecieron mecanismos para evitar ajustes que perjudiquen a los beneficiarios.

La funcionaria puntualizó que, en caso de presentarse variaciones en los costos, estas serán evaluadas conforme al presupuesto aprobado para el presente ejercicio, el cual ya contemplaba posibles escenarios de incremento, a fin de realizar ajustes sin poner en riesgo la entrega de los programas sociales.

