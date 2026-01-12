logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ampliarían padrón de programas sociales

Sedesore revisa costos de los insumos ante encarecimiento de los productos

Por Samuel Moreno

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Ampliarían padrón de programas sociales

Frente al encarecimiento generalizado de diversos productos de consumo durante el inicio de 2026, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) realiza una revisión de los costos de los insumos que integran sus programas de apoyo, con el objetivo de garantizar su viabilidad sin afectar a las familias beneficiarias.

La titular de la dependencia, María del Rosario Martínez Galarza, explicó que actualmente los programas sociales consideran 25 productos, aunque se analiza la posibilidad de ampliar el padrón hasta 28, principalmente con artículos de limpieza, situación que se revisa dentro del proceso de licitación en curso.

Detalló que este análisis permite valorar el impacto presupuestal que podría generar la incorporación de nuevos insumos, en un contexto donde el alza de precios ha alcanzado a productos de uso cotidiano. No obstante, subrayó que hasta el momento no se han autorizado incrementos en los precios de los artículos incluidos en los apoyos, ya que desde el año pasado se establecieron mecanismos para evitar ajustes que perjudiquen a los beneficiarios.

La funcionaria puntualizó que, en caso de presentarse variaciones en los costos, estas serán evaluadas conforme al presupuesto aprobado para el presente ejercicio, el cual ya contemplaba posibles escenarios de incremento, a fin de realizar ajustes sin poner en riesgo la entrega de los programas sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias
    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    SLP

    El Universal

    Conagua emite alerta por frente frío 27 y pronostica lluvias intensas en varias regiones de México

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más
    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    SLP

    Samuel Moreno

    Segam trabaja en la ampliación de zonas protegidas para conservar la biodiversidad en San Luis Potosí.

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica
    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    SLP

    Rolando Morales

    Interapas destaca la importancia de proteger la infraestructura hidráulica pública para garantizar la seguridad del suministro

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales
    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    SLP

    Rolando Morales

    El servicio municipal asegura el suministro de agua en diversas localidades.