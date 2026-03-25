Análisis del GUA, con datos de 2007: alcalde

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el agua que se suministra a la población cumple con los estándares de potabilidad, pese a los señalamientos del Grupo Universitario del Agua (GUA) sobre la posible contaminación de al menos el 13 por ciento de los pozos en la zona metropolitana.

El edil explicó que los datos difundidos por especialistas, entre ellos el doctor Fernando Díaz Barriga, podrían estar sustentados en un estudio elaborado en 2007, por lo que consideró necesario actualizarlo para tener un diagnóstico preciso de la situación actual de los mantos acuíferos.

"No lo quiero contradecir, pero si la base del informe de hoy sigue siendo ese de 2007 hay que actualizarlo", expresó el presidente municipal. En ese sentido, Galindo Ceballos indicó que su administración ha ofrecido apoyo económico para realizar nuevas mediciones en los más de 160 pozos que existen en la ciudad, mediante microperforaciones que permitan evaluar con mayor exactitud la calidad del agua.

Afirmó que, independientemente de los resultados de estudios previos, todos los pozos cuentan con sistemas de cloración, al igual que las plantas potabilizadoras, como las de Himalaya y Los Filtros, además de que el agua proveniente de presas es tratada conforme a la norma mexicana correspondiente.

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"Nosotros tenemos que entregar en casa agua potable y hoy está entregándose agua potable", sostuvo el alcalde, al recalcar que el proceso de potabilización incluye diversos mecanismos que garantizan la calidad del líquido antes de llegar a los hogares.

Si bien reconoció que podrían encontrarse condiciones distintas con una evaluación más reciente, reiteró la disposición del gobierno municipal para coordinarse con especialistas y actualizar el estudio, cuyo costo estimó entre seis y siete millones de pesos.

Finalmente, señaló que existen tecnologías más avanzadas, como la ósmosis inversa, que podrían implementarse en el futuro; no obstante, subrayó que actualmente los sistemas de tratamiento en operación han resultado suficientes para asegurar el suministro de agua potable en la capital potosina.