Analiza Ayto. manejo del lirio en la presa San José

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento analiza con cautela el manejo del lirio acuático en la presa San José, luego de que estudios realizados por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) revelaran que esta planta cumple una función ambiental relevante al ayudar a limpiar el agua.

De acuerdo con los resultados entregados por el organismo científico, las raíces del lirio retienen metales pesados presentes en el cuerpo de agua, lo que contribuye a mejorar su calidad. "El lirio ayuda a limpiar el agua, eso es lo que resultó de las investigaciones; en las raíces están los metales pesados y entonces el lirio los capta", explicó el edil.

Galindo señaló que el estudio detectó que, a media altura de la presa, las raíces están realizando esta función de filtración, por lo que, desde el punto de vista ambiental, la presencia de la planta tiene efectos positivos.

No obstante, reconoció que también es necesario retirarlo de manera gradual para evitar problemas de acumulación o afectaciones al flujo del agua. Indicó que, mientras la presa mantenga niveles adecuados y el agua continúe fluyendo, la situación se mantiene bajo control. El principal reto, añadió, es definir el destino final del lirio extraído.

