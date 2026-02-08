Estado declara área natural protegida al parque Villa Hidalgo
Descubre cómo se protegen y restauran los sistemas naturales en Villa Hidalgo, ahora bajo la categoría de Área Natural Protegida.
Bajo la categoría de parque urbano, el sitio denominado "Villa Hidalgo" ubicado en el municipio del mismo nombre, fue declarado Área Natural Protegida (ANP) estatal, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).
Refirió que la ANP consta de una superficie de 286.3895 hectáreas, destinada a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los sistemas naturales existentes, distribuida en cuatro polígonos.
Anunció que la próxima semana la dependencia estatal entregará el espacio de preservación, donde no solo se favorece el ecosistema local, sino que también genera impacto en los programas estatal y nacional de desarrollo.
Reconoció que, debido a la necesidad de financiamiento para establecer el plan de manejo, por el momento se trabaja en colaboración con los residentes del parque urbano, a fin de preservar y proteger el lugar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Estado declara área natural protegida al parque Villa Hidalgo
Rubén Pacheco
Descubre cómo se protegen y restauran los sistemas naturales en Villa Hidalgo, ahora bajo la categoría de Área Natural Protegida.
SEGE prioriza uso moderado de celulares tras aprobación de regulación escolar
Rubén Pacheco
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de SEGE, comenta sobre la importancia de regular el uso de celulares en el ámbito educativo.
Gobierno estatal cuestiona exámenes a aspirantes a alcaldías
Rubén Pacheco
La propuesta de evaluaciones toxicológicas a aspirantes a alcaldías genera controversia en el ámbito político