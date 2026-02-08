logo pulso
Estado declara área natural protegida al parque Villa Hidalgo

Descubre cómo se protegen y restauran los sistemas naturales en Villa Hidalgo, ahora bajo la categoría de Área Natural Protegida.

Por Rubén Pacheco

Febrero 08, 2026 02:59 p.m.
Bajo la categoría de parque urbano, el sitio denominado "Villa Hidalgo" ubicado en el municipio del mismo nombre, fue declarado Área Natural Protegida (ANP) estatal, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Refirió que la ANP consta de una superficie de 286.3895 hectáreas, destinada a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los sistemas naturales existentes, distribuida en cuatro polígonos.

Anunció que la próxima semana la dependencia estatal entregará el espacio de preservación, donde no solo se favorece el ecosistema local, sino que también genera impacto en los programas estatal y nacional de desarrollo.

Reconoció que, debido a la necesidad de financiamiento para establecer el plan de manejo, por el momento se trabaja en colaboración con los residentes del parque urbano, a fin de preservar y proteger el lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


