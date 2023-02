Analiza el IMPLAN movilidad inclusiva

El Instituto Municipal de Planeación realiza estudios para conocer la movilidad de puntos de encuentro de vialidades, tales como glorietas y distribuidores vehiculares.

El objetivo es aportar información para soluciones viales de acceso de peatones, ciclistas y motociclistas, informó Nazario Pineda Osorio, director general de Obras Públicas de la alcaldía de la capital.

Dijo que las posibilidades son muchas para dar movilidad a peatones y ciclistas y entre ellas se encuentra la semaforización en algunos lugares.

Agregó que la colocación de topes o pasos pompeyanos no es la mejor solución, sobre todo en vialidades principales, que se vuelven peligrosas para los peatones, sobre todo porque no falta quien no respeta a peatones y ciclistas.

Advirtió que la movilidad peatonal y de ciclistas es más importante que la vehicular, pero presenta un rezago histórico, por el incremento de la flotilla vehicular que no va aparejado con la infraestructura adecuada para abrir espacios libres a peatones y ciclistas.

Aseguró que lo que se hace es analizar soluciones para que puedan convivir de manera segura y, sobre todo, por medio del estudio de aforos.