Analizará Soledad adeudo con Cruz Roja

El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, informó que se analizará el adeudo pendiente que el gobierno municipal mantiene con la Cruz Roja Mexicana, a fin de que se contemple una partida presupuestal para el próximo ejercicio fiscal.

Explicó que el Ayuntamiento ha mantenido una política de puertas abiertas con instituciones que brindan auxilios y atención médica en emergencias, por lo que no se descarta incluir un apoyo dentro del proyecto de Egresos 2026.

Lo anterior, luego de que este fin de semana la Cruz Roja diera a conocer que no ha recibido apoyo económico recientepor parte de los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad. El edil indicó que instruyó al secretario general y al tesorero municipal a revisar el caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Se lo platicaba al secretario general y al tesorero para que vieran y me informaran cuál es el atraso que tenemos con la Cruz Roja, qué les debemos, pero sin duda vamos a apoyar; si hay que realizar un ajuste o incremento presupuestal para poder ayudarla", expresó.

Agregó que también existe interés de la Secretaría de Salud estatal en retomar la base de la Cruz Roja que operó en la colonia La Virgen, en el sector oriente del municipio.

"La titular de la Secretaría de Salud me comentó que había interés de la Cruz Roja y me invitó a que nos sumáramos, que entre los tres pudiéramos echar a andar nuevamente esa base", señaló.

Aunque se desconoce la razón por la cual el proyecto no continuó en su momento, Navarro consideró que fue por motivos económicos; sin embargo, reiteró que el gobierno municipal está abierto a brindar el apoyo necesario.

"Ojalá se pudiera dar para la gente de la zona oriente", concluyó.