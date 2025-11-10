Analizarán dictamen de reforma a la Ley de Egresos

La diputada local de Morena, Gabriela López Torres, informó que compartirá con su bancada el análisis del dictamen que modifica el decreto de la Ley de Egresos 2025, aprobado esta semana en el Congreso del Estado, al considerar que la iniciativa fue prematura y ambigua por no precisar el destino ni los límites de los recursos adicionales que plantea para las finanzas estatales.

Explicó que su voto en abstención no responde a una oposición al pago de adeudos o a las finanzas del estado, sino a la falta de claridad en la redacción del documento. “Hay una parte de la iniciativa que me parece ambigua, ya que mencionan expresiones como situaciones extraordinarias y adecuaciones presupuestarias necesarias, y no hay una postura técnica que defina cuáles son esas situaciones”, señaló.

López Torres advirtió que la falta de definiciones genera una laguna jurídica respecto a los topes, montos y destinos de los recursos. Recordó que, aunque se sostuvo una reunión con la Secretaría de Finanzas antes de la votación, no se presentaron las cifras ni los rubros específicos. “Me parece un poco prematuro, de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, poder tener un estudio detallado de las finanzas del estado. No se nos manifestó rubro por rubro hacia dónde iba a ir ese dinero”, dijo.

La legisladora expuso que el Artículo 41 del dictamen, donde se introducen los términos cuestionados, deja abierta la posibilidad de ajustes sin límites definidos. “No va a haber un lineamiento ni un tope; no habrá quién determine cuáles son las situaciones extraordinarias”, advirtió. Como ejemplo, mencionó que la reforma al Poder Judicial no puede considerarse extraordinaria, ya que fue contemplada desde la aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos de 2024, mientras que contingencias como las lluvias en la Huasteca Potosina ya contaban con una partida específica desde el año pasado.

Durante la discusión, también se mencionó la posibilidad de cubrir adeudos con el magisterio y maestros, pero finalmente el tema no fue incluido de manera clara en el documento.

Respecto al recurso pendiente con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la diputada recordó que existe un acuerdo firmado por la Secretaría de Finanzas que reconoce la entrega pendiente, aunque después se negó que se tratara de un adeudo.

“Si no le quieren llamar adeudo está bien, pero este dinero pendiente de entregar… precisamente esa es la duda que queda: cómo se va a garantizar este pago. Ojalá ya llegue este dinero a la universidad, porque el no aportar este recurso sí es violatorio de derechos humanos de los estudiantes que deben recibir educación legal”, concluyó.