Andaban en campaña; regresan al Cabildo

Una vez concluidas las campañas electorales y en la última sesión ordinaria de Cabildo a través de plataforma a distancia, se reincorporaron seis de sus miembros propietarios a sus cargos, algunos con elección ganada y otros con experiencias de derrota en las urnas.

Se reintegraron el primer síndico municipal Víctor José Ángel Saldaña, ex candidato suplente a diputado local; la regidora Dulce Karina Benavides, ex candidata a diputada local; la regidora Verónica Rodríguez, ex candidata a diputada plurinominal; la regidora Mireya Cerino Zapata, ex candidata a diputada por el principio de mayoría relativa; el regidor Eloy Franklin Sarabia, diputado local electo, y la regidora Ana Rosa Pineda Guel, ex candidata a diputada local.

El regidor Jaime Uriel Waldo Luna, quien acompañó en toda su campaña al ex candidato a la gubernatura César Octavio Pedroza Gaitán, ya se había incorporado.

En la sesión de reincorporación, regidores panistas reclamaron la reinstalación de trabajadores municipales cuyo contrato ya no fue renovado. Ninguno de ellos contaba con un contrato definitivo.

A ese respecto, el alcalde de la capital Alfredo Lujambio Cataño, describió la sesión como de algunos protagonismos, falta de respeto y agresiones que aseguró, nunca vendrán de su parte, "pero que al final describen a quien las profiere".