Paga la SEGE a profesores muertos: ASF

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La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) tuvo que devolver 9.1 millones de pesos del presupuesto federal a raíz de anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la nómina educativa, incluyendo pagos a personas fallecidas.

Acciones de la autoridad

Así lo establece el informe individual de auditoría 1765 realizado al ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) de 2025 por el órgano fiscalizador.

La dependencia incluyó este informe en la segunda entrega de la revisión del ejercicio de recursos federales de 2025. En él, reporta 8 observaciones.

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Detalles confirmados

De acuerdo con el documento, la SEGE reintegró la suma a la Tesorería de la Federación luego de que la ASF detectara diversos pagos de nómina a empleados que ya no laboraban en la dependencia o que incluso ya habían muerto.

Así lo demuestra el hallazgo número 11, que detectó el pago de 710 mil 617.80 pesos a personal en fechas posteriores a su fallecimiento.

Otros 2.7 millones de pesos habían sido pagados en fechas posteriores a la baja definitiva de los empleados.

Por concepto de comprobantes fiscales cancelados, la SEGE pagó 109 mil 458 pesos.

Asimismo, la SEGE devolvió otros 3.9 millones de pesos que no fueron ejercidos ni comprometidos, con lo que también se agrega el subejercicio de recursos a las anomalías de la dependencia estatal.

Cabe destacar que, si bien el dictamen habla del reintegro de 9.1 millones de pesos a la Tesofe, en el informe se encuentran respaldados 7.5 millones, por lo que 1.6 millones de pesos no aparecen justificados.

El reporte indica que con la devolución de los recursos, se consideraron solventadas las observaciones hechas por la ASF.