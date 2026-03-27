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Ante desabasto, pipas distribuyen agua en colonias

Por Leonel Mora

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Ante desabasto, pipas distribuyen agua en colonias

La Dirección de Servicios Municipales de Villa de Pozos informó que se están entregando diariamente más de 700 mil litros de agua potable en colonias de este municipio que sufren de desabasto por parte de Interapas.

Erwin Alejandro Elvira Juárez, titular de la oficina municipal, precisó que entre los sectores que se deben cubrir mediante camiones cisterna (pipas) destacan la propia 

cabecera municipal, Las Mercedes, La Libertad, Los Silos y Ciudad 2000, aunque a últimas fechas se han sumado otras colonias y fraccionamientos como Villas Mallorca.

El funcionario no detalló a qué fuentes de abastecimiento se está recurriendo para reunir tal cantidad de agua, misma que requería de aproximadamente 70 pipas o "viajes" diarios para ser entregada en los hogares que requieren del líquido.

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El director expuso que la falta de respuesta del organismo operador para resolver los problemas de abasto de agua potable impone retos que el gobierno municipal debe resolver para garantizar que las familias de Villa de Pozos cuenten con este recurso indispensable para sus actividades diarias, a fin de que las afectaciones derivadas de esta situación sean menores.

Elvira Juárez dijo que Servicios Municipales seguirá dando seguimiento a la problemática del desabasto para detectar otros sectores de Villa de Pozos que requieran del apoyo del gobierno municipal.

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