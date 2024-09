ANTE LA SEQUÍA, la capital estuvo sola: E. Galindo

ese a la gravedad del problema de la sequía que vivió la capital, una “tormenta perfecta”, según sus palabras, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos consideró que la ciudad salió bien librada, pese al abandono que la ciudad sufrió de parte de la Federación y el gobierno estatal.

En entrevista con Pulso Online, el mandatario municipal evaluó algunos aspectos del trienio que está por terminar, primero que le toca encabezar luego de haber obtenido la reelección.

También aseguró que, en materia de seguridad, la presidencia municipal ha cumplido con sus tareas, aunque haya quejas de que no atiende las sesiones de materia de seguridad.

En materia de agua, señaló que la política es un problema que complica su gestión y manifestó su acuerdo de que el Interapas desaparezca y que cada municipio que lo integraba lidie con sus responsabilidades.

Y aunque reconoció que hay “vaivenes” en la relación con el gobernador Ricardo Gallardo, evaluó que es buena e institucional.

Escenario distinto

—¿Qué es lo que rescataría a grandes rasgos de lo que han sido sus primeros tres años de gobierno municipal?

—Fíjate que muchas cosas. El informe lo diseñamos para darle cuenta a la ciudadanía, que nos preocupamos de las prioridades que nos dijeron hace tres años. La prioridad, en ese orden, era seguridad, agua, baches y movilidad, más o menos eran las prioridades. Nos concentramos en esas cuatro.

Con un abandono tremendo en materia de agua, debe tener 20 años que no hay infraestructura nueva de agua. Sin embargo, tomamos el toro por los cuernos en todas las materias. Le informamos a la gente lo que hicimos, pero acreditado con instituciones nacionales e internacionales de lo que hemos hecho. A mí eso me encanta, porque no soy yo quien lo dice, no soy yo quien me evalúa, sino evaluaciones nacionales.

Y en infraestructura, que es el tema que más me gusta porque ahí ofrecimos un millón de metros cuadrados para tapar baches y aplicamos.

Rescatamos 164 vialidades, un millón 200 mil metros cuadrados de pavimentos.

—¿Es una ciudad diferente a la que tomó?

—Me toca así. Yo creo que hemos puesto nuestro granito de arena. Lo dice el Instituto Mexicano de Competitividad. Cuando llegamos ni siquiera parecíamos estar en las ciudades importantes. Hoy somos la quinta mejor ciudad para invertir según el “Financial Times”, somos la tercera mejor ciudad para vivir del país y la primera del Bajío, ganándole por primera vez a Querétaro. Todos estos indicadores son de 2022 y 2023.

Y claro, tenemos una ciudad diferente.

El abandono

—¿Qué asignaturas pendientes quedan?, ¿faltó algo?

—Creo que faltó consolidar el tema del agua. Acuérdate que nos atrapó una crisis del agua. Primero terrible de escasez y luego de exceso y en pocos días en San Luis la falta y el exceso y cuando te sobra también es un problema. El tema del agua fue muy prolongado, duró 18 meses, casi 20 meses. Y debo decir que en esta crisis estuvimos muy solos, fue bien duro.

—¿Te sentiste abandonado?

—No, abandonado no. Solo, es diferente. El abandono es “ahí te dejo a tu suerte” y el otro es “ahí sal como puedas”, ¿verdad? Y sí, fue un “sal como puedas” en una crisis donde en otros lugares el gobierno federal, los gobiernos completos entraban al fondo y aquí salimos, salimos con lo que teníamos. Es más, yo te diría que tan bien atendida salió la crisis, que si hubiera salido mal, no me hubiera reelecto y ahí está el caso de Monterrey para el estudio. Pero hay un tema: la Federación y el Estado no te apoyan.

—¿La Federación?

—Sí nos apoyó, pero no como en una crisis. Yo le pedí que nos declararan zona de emergencia, porque teníamos los tres factores al mismo tiempo: escasez de agua, falla en la infraestructura federal de agua y el año más caluroso en la historia de San Luis Potosí. Era la tormenta perfecta para una crisis con drama social muy fuerte que, afortunadamente, no tuvimos.

—¿Contamina la política el tema del agua?

—Coincido. La política no debería manchar temas como el agua o la seguridad. Hay otras ciudades con más problemas de agua y menos problemas políticos y logran administrarse bien. Cuando le metes opiniones políticas, echas a perder el asunto.

— El Interapas, ¿debe desaparecer?

—Creo que sí, pero también hay que ser claros que va a aparecer algo nuevo, ¿no? Hay que ver la dimensión de qué significa desaparecer. Hoy la responsabilidad estricta del agua es de los municipios de Soledad, de San Pedro, de San Luis y ahora de Pozos.

—Entonces el Interapas debe desaparecer

—Adiós y que cada municipio se haga cargo de su agua

Al cien

—¿Cómo está financieramente la Alcaldía?

—Financieramente muy bien. Es un ayuntamiento que al principio lo agarramos con dos mil 400 millones de pesos en ingresos. Una ciudad de un millón de habitantes, parecida a Querétaro, Hermosillo o Saltillo, que tienen siete u ocho mil millones de pesos anuales con aportaciones federales, estatales y municipales. Nosotros vamos a cerrar este último año con casi 5 mil millones de pesos y en tres años ejercemos casi 12 mil. Mucho dinero comparado con que no tenemos deuda. Eso es bien importante. No tengo ningún crédito en tres años. Pagué deuda de las administraciones anteriores. Recibí el municipio con mil millones de deudas, ya no se debe, estoy listo al 100%.

Tarea hecha

—En materia de seguridad, ¿cómo le fue a su gobierno?

—En seguridad, nos fue muy bien. Podría ser una asignatura pendiente, pero avanzamos mucho. Tenía la policía número 70 del país, era la última. Hoy, la policía municipal de San Luis está entre las 10 mejores del país, estaba en la peor pagada, ahora cobra por encima de la media nacional. Era la peor equipada, recibí el municipio con 14 patrullas, hoy tenemos más de 120 patrullas.

Lo más importante es la reducción de los índices delictivos: homicidio doloso, robo a casa habitación, a transeúnte, a vehículo, todos los indicadores van a la baja.

—¿Y con la Fiscalía trabajas bien?

—Sí, claro. Y con el secretario de Seguridad también. Hay coordinación en todo.

—En algún momento te acusaron de que no ibas a las reuniones estas de la mesa de seguridad, ¿lo recuerda?

—Sí, claro. El Ayuntamiento siempre está representado. Yo creo que no es necesario que esté el alcalde siempre. El Ayuntamiento está representado por el secretario del Ayuntamiento, el secretario de Seguridad o por el alcalde cuando sea necesario. La coordinación se da en las calles.

Yo hago mi tarea, aunque a veces no vaya a la mesa de paz.

—Abrazos no, balazos, ¿la estrategia funcionó?

—Pues a lo mejor les funcionó, ¿no? Pues fíjate, les votaron 2 a 1 prácticamente.

—¿Usted cómo la califica?

—A mí no me gusta, yo no voté por eso, o sea, a mí no me gusta.

El recado

—¿Cómo calificarías la relación del Ayuntamiento de la capital que tú presides con el Gobierno del Estado?

—La califico de buena. Tú ponle la graduación que quieras. Siempre respondo en función de qué, por ejemplo. Nava, no se llevaba bien con Jonguitud. No pienses mal, no se llevaba del todo bien con Marcelo y eran del mismo partido, ¿no? Nava no se lleva del todo bien con Carreras. Entonces yo creo que yo me llevo muy bien con Gallardo. Muy bien. Yo me llevo muy bien con él. La verdad que es un gobernante que si yo le mando un mensaje, me recibe, te contesta rápido. Y si le pido que nos veamos, nos vemos. Atendemos temas juntos, dialogamos temas.

—El gobernador cuando vino te dejó un recado ¿Me dejas ponértelo?

La referencia es a la insinuación, en una entrevista previa que el gobernador Ricardo Gallardo ofreció a Pulso Online, de que hubo irregularidades en la renovación de la concesión del servicio de limpia que benefició a la empresa Vigue. El mandatario pidió que se le preguntara al alcalde cómo había ido esa negociación y quién se había beneficiado.

Estoy pasando un recado, ¿qué dice al respecto?

—Si es que si me pasas un recado, le contesto al del mensaje.

—Contéstele al del mensaje, por favor, que vea que le contestó, ¿no?

—A ver, mira, yo creo que más allá del mensaje del gobernador, que respeto, pues igual tiene otros datos. Claro, infiere que hubo corrupción en el tema de la renovación de la empresa Vigue, pero creo que es una renovación de una concesión que se vota por unanimidad, y ahí había regidores del Partido Verde, de Morena, del PAN, del PRI, de Nueva Alianza. Los del Verde estaban de acuerdo, pues votar, por lo menos votaron todos a favor. Y además se hizo legal, y ¿adivina qué? También pasó al Congreso. Entonces yo no sé en qué esté basado, por eso digo ya que lo vea, le preguntaré qué quiere decir, ¿verdad?, o sea, yo tengo mi conciencia limpia. Además, es un servicio de los mejores que tiene el país.

Ya platicaré con el gobernador, pues qué me quiso decir, pero yo a ti te digo al público que no quede en entredicho, ¿eh?, estoy súper tranquilo.