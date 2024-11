Antro en Azaleas molesta a vecinos

La operación de negocios como son restaurantes bar, o centros nocturnos, entre ellos uno que se localiza sobre la Avenida de Los Pinos en la colonia Azaleas, propició en una temporada el robo de autopartes, señalaron vecinos de este sector.

De acuerdo con testimonios algunos de los clientes que se estacionaban en las calles cercanas al establecimiento fueron víctimas de la delincuencia, incluso los propios vecinos ya que muchas de las personas que acudían al negocio, anteriormente pertenecían a las pandillas que había en este sector.

“Actualmente ya no está tan feo el robo, pero hubo una temporada que había mucho saqueo, se llevaban la batería, las refacciones, el estéreo que es lo que más pueden vender, ahora ya hay cámaras y mucha gente ya no se viene en vehículos”, dijo un vecino, quien pidió mantener el anonimato.

Los residentes comentaron que en el negocio no es inusual que se susciten pleitos ya que muchas veces el consumo de alcohol provoca que entre las personas que llegan juntas al bar después terminen en los golpes.

“Como vecino le puedo decir que se dice que en este lugar siempre hay peleas, directamente no me afecta porque no vivo a un lado, pero creo que sí se deben regularizar y vigilar este tipo de establecimientos porque aparte del ruido que generan y los robos que en su momento se dieron, los borrachos se orinan en las calles, hay líquidos en las banquetas y eso debería sancionarse”, agregó.