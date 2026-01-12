logo pulso
Anuncia Alcalde regeneración de calles en Col. Burócrata

Galindo encabezó la edición 208 de Domingo de Pilas en el Multifamiliar ISSSTE

Por Redacción

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncia Alcalde regeneración de calles en Col. Burócrata

Como parte de una estrategia de regeneración integral de calles y avenidas, con el Programa Vialidades Potosinas, el alcalde Enrique Galindo Ceballos instruyó a su equipo técnico a elaborar un proyecto completo de rehabilitación para las calles que confluyen en el Multifamiliar ISSSTE de la colonia Burócrata, entre ellas Salubridad, Scop y Estatuto Jurídico, al considerarlas estratégicas para la movilidad y el desarrollo urbano del sector.

En la edición número 208 del programa Domingo de Pilas en el Edificio Multifamiliar ISSSTE, donde viven más de 350 personas, el presidente municipal Enrique Galindo resaltó la importancia de este programa como una estrategia de reactivación de la participación ciudadana: "No hay gobierno que pueda solo. El objetivo del Domingo de Pilas no es solo resolver rezagos, sino activar a la comunidad", expresó.

En esta edición del Domingo de Pilas, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de remozamiento con limpieza integral, colocación de luminarias LED y con plantas de bugambilia. Asimismo, el alcalde ordenó atender de inmediato un bache reportado por vecinas y vecinos en las inmediaciones.

     Las acciones fueron ampliamente reconocidas por las y los habitantes del edificio. En representación de la comunidad, tomaron la palabra Emiliana Prado, subgerente de la tienda Súper ISSSTE, y Antonio Ramírez, representante de la mesa directiva, quienes coincidieron en que la intervención del Gobierno Municipal ha sido inédita y expresaron su agradecimiento por la atención brindada.

