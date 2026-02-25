logo pulso
Anuncia Ricardo Gallardo nuevo paso a desnivel Arena Potosí

Esta semana iniciará la magna obra, con una inversión de 250 millones de pesos

Por Redacción

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncia Ricardo Gallardo nuevo paso a desnivel Arena Potosí

A través de sus redes sociales, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, anunció que esta semana iniciará la construcción de un paso a desnivel en avenida Las Torres y Circuito Potosí, con una inversión de 250 millones de pesos.

La obra anunciada por el mandatario estatal, forma parte del plan para consolidar una movilidad rápida y segura en la zona metropolitana de San Luis Potosí; dará mayor fluidez y seguridad al tráfico vehicular que circula en el tramo sur del circuito y enlazará de manera más eficiente al oriente y poniente de la mancha urbana. 

Cabe recordar que antes de la actual administración estatal el viejo anillo periférico permaneció olvidado durante muchos años y que fue este Gobierno quien trasformó dicha vía con una serie de obras de infraestructura vial, que incluye puentes atirantados de nueva generación, reconstrucción de avenidas laterales, rehabilitación de la superficie de rodamiento y nuevas estructuras para mejorar la conectividad y movilidad metropolitana.

A la fecha, Gallardo Cardona ha modernizado el Circuito Potosí con la construcción de puentes vehiculares en Avenida Juárez, Coronel Romero y Calle 71; actualmente se avanza en la construcción del mega puente sobre la avenida Valle de los Fantasmas y próximamente, como lo anunció el Gobernador, acometerá la construcción del nuevo paso a desnivel en la parte sur del circuito.

