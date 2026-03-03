logo pulso
SLP

Anuncia Sectur feria del Cabrito

Por Martín Rodríguez

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
La Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado y las alcaldías de la Zona Altiplano presentaron la Feria del Cabrito 2026 en la subsede de Sectur, evento que se desarrollará los días 27 y 28 de marzo en Estación Catorce.

La Feria del Cabrito 2026 fue planeada para promover el intercambio técnico entre productores, la comercialización directa y la proyección gastronómica del cabrito como producto estratégico para la región. 

El evento contará con una expo ganadera, conferencias técnicas especializadas, muestra gastronómica y espacios de comercialización, consolidándose como una plataforma integral para el desarrollo del sector.

Añadió que participarán municipios como Charcas, Cedral, Matehuala, Vanegas, Venado, Moctezuma y Catorce, sumando esfuerzos institucionales y productivos.

La presentación corrió a cargo de funcionarios estatales y presidentes municipales.

