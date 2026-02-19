Anuncian nuevas fechas para aplicación de vacunas

El Servicio Médico del Ayuntamiento de Soledad, actualizó sus cifras de aplicación de vacunas tanto contra la influenza como la llamada "triple viral" que incluye la protección contra el sarampión. De paso, se anunciaron nuevas fechas de aplicación de dichos antígenos en centros de educación preescolar de colonias populares.

El reporte más reciente, con corte al 16 de febrero pasado, muestra la aplicación de 322 dosis en total, de las cuales 149 fueron contra la influenza y 151 del tipo triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), además de biológicos complementarios como la vacuna hexavalente, la pentavalente y el neumococo.

Estas vacunas se aplicaron en planteles de preescolar de colonias como Puerta Real, San José, Valle de la Palma, Rancho Nuevo, El Zapote, Palma de la Cruz y la propia cabecera municipal de Soledad.

El Servicio Médico informó que las jornadas de vacunación seguirán este 19 de febrero en el preescolar "18 de Marzo", en Fracción Rivera, y el 20 de febrero en el preescolar "Zita Basich Leija", en Hogares Populares Pavón, para reforzar la cobertura en zonas prioritarias y mantener esquemas completos de vacunación infantil.

