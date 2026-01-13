logo pulso
SLP

Anuncian un nuevo vuelo a la CDMX

La ruta estaría para finales de abril, como una estrategia de conectividad aérea del estado

Por Samuel Moreno

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
El Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga podría sumar un nuevo vuelo nacional con destino a la Ciudad de México a finales de marzo o principios de abril, como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad aérea del estado, adelantó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Salvador González Martínez.

El funcionario estatal señaló que se trata de una ruta que ha sido ampliamente solicitada por los usuarios y que, de concretarse, ofrecería costos más accesibles para quienes viajan de manera frecuente, particularmente por motivos de trabajo o negocios.

Indicó que también se continúa trabajando en la posibilidad de mejorar la conectividad con destinos como Guadalajara y Monterrey, aunque reconoció que la apertura de nuevas rutas no es sencilla, ya que depende de factores como la oferta y la demanda del mercado aéreo.

Aun así, González Martínez destacó que el aeropuerto Ponciano Arriaga ha registrado una mayor ocupación en los últimos años, reflejo del crecimiento económico que ha tenido la entidad y del aumento en la movilidad de pasajeros.

En este contexto, adelantó que para 2026 se proyecta alcanzar la cifra de un millón de usuarios, lo que representaría un crecimiento exponencial en comparación con los registros que se tenían al inicio de la actual administración.

Finalmente, subrayó que el fortalecimiento de la conectividad aérea es un elemento clave para atraer inversiones, facilitar la llegada de visitantes y consolidar a San Luis Potosí como un punto estratégico a nivel nacional.

