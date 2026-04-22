Anunciarán en breve un nuevo parque logístico

El anuncio oficial de un nuevo centro logístico en San Luis Potosí se prevé para inicios de mayo, con una inversión estimada en más de mil millones de dólares, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Salvador González Martínez.

De acuerdo con el funcionario, el proyecto es impulsado por una empresa estadounidense del sector de paquetería, que contempla establecer en la entidad su único centro de distribución fuera de su país de origen.

Señaló que actualmente se afinan los detalles para la presentación formal, en coordinación con la compañía, por lo que será en las próximas semanas cuando se den a conocer las características completas del desarrollo.

El proyecto fue referido previamente por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien indicó que se ubicará en el parque Logistik, en un espacio superior a las 100 hectáreas.

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González Martínez precisó que la inversión corresponde a un esquema de carácter "tractor", con la previsión de que genere empleos y propicie la llegada de otras empresas vinculadas al sector logístico.

Indicó que la ubicación geográfica de la entidad y el desarrollo de infraestructura, particularmente carretera, forman parte de los elementos considerados para la instalación de este tipo de proyectos.

Agregó que este desarrollo se integrará a la operación de centros de distribución ya existentes en el parque WTC 3, donde participan empresas como Coppel y 3B.