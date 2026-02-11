Aparadores se llenan de "melcocha"

En locales alrededor de la plaza principal de Soledad y en plazas comerciales, ya se vende toda clase de artículos ligados al 14 de febrero y se ofrecen apartados, descuentos, paquetes 2 x 1 y otras promociones, además de que se le recomienda a la clientela hacer las compras con anticipación para evitar aglomeraciones.

En los aparadores no faltan los artículos tradicionales, como ramos de flores naturales o artificiales, rosas perenes (conservadas en esferas de cristal), peluches, almohadas y frazadas con frases de amor o de amistad y tarjetas personalizadas, pero también hay regalos novedosos o que de unos años para acá se han popularizado.

Los arcones con productos del agrado de la pareja son una de las opciones más buscadas este año por la variedad que ofrecen. Los hay desde aquellos confeccionados con dulces, chocolates, pastelitos y frituras, con refresco o cerveza, hasta los más elaborados que incluyen quesos, carnes finas, frutas y botellas de vino de mesa.

También se han popularizado los suéteres de pareja con diseños o dibujos complementarios para ella y él, o el obsequio de experiencias como un viaje, una serenata o una cena romántica en alguno de los restaurantes más cotizados de la localidad.

La oferta de regalos es variada. Los precios también. Lo que los comerciantes soledenses quieren, es que, en estas fechas, todo mundo tenga acceso a realizar una compra significativa para su pareja o para sus amigos y familia.